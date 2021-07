Anglais et Danois n’ont presque plus de secrets les uns pour les autres. Douze joueurs de la sélection danoise sont déjà passés par un club anglais. Et cinq Danois ont au moins un coéquipier dans le camp adverse. De quoi permettre à chaque équipe d’étudier dans les moindres détails ses opposants.

Mais c’est surtout en défense que le Danemark espère tirer son épingle du jeu. En plus du gardien Kasper Schmeichel (Leicester City), deux des trois défenseurs axiaux titulaires - à savoir Andreas Christensen (Chelsea) et Jannik Vestergaard (Southampton) - jouent en Angleterre. Parfois depuis très longtemps.

Schmeichel est arrivé de l’autre côté de la Manche à l’âge de 16 ans, quand son papa Peter a signé à Manchester City en 2002. Formé chez les Citizens, il a porté les couleurs de Leeds, Cardiff ou encore Notts County avant de porter 426 fois la vareuse de Leicester City.