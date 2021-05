"Je sens physiquement que c'est une bonne décision de décider de ne pas aller à l'Euro et de mener la dernière phase de ma convalescence pendant l'intersaison. Donc je me focalise complètement sur la pré-saison en club et c'est un objectif réaliste", a-t-il déclaré dans une interview diffusée sur le site internet de son club. "C'est difficile mais je suis apaisé."