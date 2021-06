Ils ont été flashés à 33,8 km/h selon les statistiques de l'UEFA. Spinazzola, véritable détonateur dans le couloir gauche, a notamment décroché en huitième son deuxième trophée de meilleur joueur du match, grâce notamment à sa belle passe ayant offert le premier but à Federico Chiesa contre l'Autriche (2-1 a.p.). Le joueur de la Roma, âgé de 28 ans, a dit sa "satisfaction" de pouvoir jouer son meilleur football "sur la scène la plus importante de (sa) carrière".

Pour rappel, l'Italie sera l'adversaire des Diables Rouges en quarts de finale vendredi soir à Munich.

Giovanni Di Lorenzo, titulaire sur le flanc droit de la défense de l'Italie en raison de la blessure d'Alessandro Florenzi, espère à cette occasion croiser la route de Dries Mertens, son équipier à Naples.

"On s'est parlé dans la semaine, on s'est donné rendez-vous pour ce match et ce sera un plaisir de le saluer", déclare Giovanni Di Lorenzo. "Je m'entends très bien avec lui. Ca va être un beau duel"