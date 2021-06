Deux buts et un assist. Les dirigeants de Gand n’en demandaient pas tant ! Depuis le début de l’Euro, leur attaquant de 25 ans, Roman Yaremchuk, s’est pas mal fait remarquer.

Auteur d’une très belle prestation lors de la défaite, in extremis, des siens face aux Pays-Bas avec un assist sur le premier but et une égalisation de la tête, le Belgicain ukrainien a remis le couvert face à la Macédoine du Nord en plantant un second but.

Du côté de la Ghelamco Arena, on se frottait évidemment les mains de ces belles prestations puisque Yaremchuk, qui a encore quatre ans de contrat à Gand, a été mis sur le marché, en accord avec sa direction.