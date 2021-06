Si certains observateurs de notre Pro League doutaient encore des qualités de Roman Yaremchuk, ils ont plus que probablement été convaincus cette saison. Après une campagne 2019-2020 terminée avec 17 buts et 4 assists toutes compétitions confondues, le buteur de La Gantoise a encore fait mieux en 2020-2021 : le joueur de 25 ans a marqué lors des cinq compétitions jouées avec le maillot de La Gantoise et s’est montré décisif à 31 reprises (23 buts et 8 assists).

Une fois la saison bouclée, Roman Yaremchuk ne s’est pas arrêté en si bon chemin et a de nouveau fait parler de lui avec un but face aux Pays-Bas lors de la première journée de l’Euro. Car si Yaremchuk est le fer de lance des Buffalos, il est aussi devenu au fil des mois la tête d’affiche offensive de l’équipe nationale d’Ukraine.

"Je ne vais pas dire que je suis le buteur principal de l’équipe car tout change rapidement dans le football", tempère humblement Yaremchuk. "Un jour, un joueur est bon et le lendemain il n’est pas au niveau. Je sais seulement que si je preste à un bon niveau, je serai titulaire. Et si ce n’est pas le cas, je me retrouverai sur le banc."

Pour le natif de Lviv, situé à l’ouest de l’Ukraine non loin de la frontière avec la Pologne, l’histoire d’amour avec l’équipe nationale a débuté il y a près de trois ans. Un rêve pour celui qui avait fait toutes ses classes au Dynamo Kiev, le club phare du pays.