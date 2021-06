Pour retrouver trace de la dernière apparition de Gjoko Zajkov avec Charleroi, il faut remonter au 25 septembre 2019. Depuis, le défenseur central voyageait du banc à la tribune, sautant même des sélections à de nombreuses reprises. Malgré son temps de jeu nul, le joueur arrivé au Pays noir en 2016 a continué à rejoindre la Macédoine du Nord lors de chaque trêve internationale. Avec la bonne nouvelle tombée le 20 mai : une sélection pour l’Euro.

Gjoko, que représente le football dans votre pays ?

"Il y a cinq ans, nous étions 160es au classement Fifa et les Macédoniens ne prenaient même pas le temps de regarder les rencontres de l’équipe nationale. Puis, le coach Angelovski est arrivé et a mis une philosophie en place en faisant confiance au même groupe depuis le début avec l’objectif de se qualifier pour l’Euro. Après notre première place en Ligue des Nations, nous avons affronté le Kosovo puis la Géorgie en finale et nous avons atteint notre objectif initial. Nous sommes beaucoup plus respectés désormais. Grâce à notre qualification pour l’Euro, le football est devenu très populaire."



(...)