Bart Verbruggen enfin lancé avec les Oranje ? "Je vais juste faire de mon mieux"

”Heureusement, ça s’est bien passé, mais je pense qu’il vaut mieux jouer au football de manière normale. Les entraîneurs penseront aussi : une fois, c’est bien, mais pas trop souvent”, a toutefois calmé, dans une interview avec le média néerlandais NU.nl l’ancien gardien du RSCA acheté 20 millions d’euros en début de mercato par Brighton.

En balance à Brighton

Il a beau être la 6e recrue la plus chère de l’histoire des Seagulls, Bart Verbruggen doit composer avec une vraie concurrence avec Jason Steele (33 ans). C’est d’ailleurs l’Anglais qui a disputé les deux premiers matchs de championnat. “Ils joueront 50 % des matchs cette saison”, a prévenu le manager Roberto De Zerbi qui est l’un des rares de Premier League à avoir opté pour une telle rotation. “Cela dépendra de l’adversaire, en fonction de la condition physique, mais je crois en Bart de la même manière qu’en Jason.”

Très humble et conscient que l’avenir est devant lui, Verbruggen voit plutôt le verre à moitié plein. “Jason s’en sortait très bien, mais nous avons une équipe où beaucoup de joueurs peuvent jouer et avoir un impact à différents postes, observe-t-il. Je pense que c’est la plus grande force de cette équipe. Si un joueur est remplacé, rien ne change vraiment. Tout le monde doit donc être prêt chaque semaine et c’est ce que j’essaie de faire.”

guillement Moi, je vais juste faire de mon mieux pour devenir encore meilleur.

Ses récentes bonnes prestations – avec Anderlecht et Brighton mais aussi à l’Euro U21 lors duquel il a notamment brillé face aux Diablotins – lui ont permis d’être à nouveau convoqué par Ronald Koeman. Comme en mars dernier. Mais cette fois, Verbruggen arrive avec de vrais espoirs de jouer, en l’absence du nouveau numéro un Justin Bijlow.

Les deux autres concurrents de l’ex-Mauve sont Andries Noppert (29 ans), moins en forme avec Heerenveen, et Mark Flekken (30), qui vient aussi de décrocher un joli transfert en Premier League, à Brentford. ” Je joue tous les matches et je suis à un bon niveau. J’ai ma forme et j’espère continuer avec l’équipe nationale néerlandaise”, a commenté Flekken au micro de NOS.

Quant à Verbruggen, il préfère à nouveau positiver. “Nous avons de très bons gardiens. Moi, je vais juste faire de mon mieux pour devenir encore meilleur. J’espère ensuite pouvoir apporter quelque chose à l’équipe nationale à l’avenir.”