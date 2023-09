Cullen et O’Shea, les protégés de Kompany, en mission quasi impossible à Paris

Mais dans cette rencontre, la première du groupe B, l’ancien médian d’Anderlecht avait immédiatement réagi pour sortir une prestation plus que convaincante qui avait fait douter les Bleus jusqu’au bout. “Sur le terrain, après avoir commis une erreur, vous ne pouvez pas vous y attarder sinon le match peut vous échapper rapidement. C’est maintenant loin de ma tête et j’attends avec impatience le match de jeudi.”

Josh Cullen face à Antoine Griezmann lors du match aller à Dublin. ©2023 Icon Sport

Sur la pelouse du Parc des Princes, Josh Cullen devra tenir le rôle de métronome (et potentiellement de capitaine en cas d’absence de John Egan, incertain) face à Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot ou Antoine Griezmann. Alors que son compagnon de Burnley Dara O’Shea se farcira les Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé ou Olivier Giroud.

guillement "Nous voulons écrire notre propre histoire."

Première recrue estivale des Clarets, O’Shea (24 ans) est très rapidement devenu un pion indispensable de l’échiquier de Vincent Kompany. Associé en défense centrale au Diable rouge Ameen Al-Dakhil ou au Suédois Hjalmar Ekdal, l’ancien joueur de West Brom est le seul joueur de Kompany à avoir disputé 100 % des minutes jusqu’à présent. Josh Cullen, nouveau capitaine de Burnley, est quant à lui le troisième plus utilisé.

Dara O'Shea avec Burnley contre City et Haaland. ©AFP or licensors

Les deux pièces maîtresses de Vince the Prince font aujourd’hui partie de la nouvelle génération irlandaise qui rêve d’une qualification à l’Euro, comme leurs prédécesseurs de 2016 qui s’étaient hissés jusqu’en huitième de finale. “Nous avons regardé ces soirées en tant que fans. Certains du groupe y étaient et peuvent partager leur expertise et leurs connaissances. Mais nous voulons écrire notre propre histoire. C’est un nouveau groupe et ce sont les soirées que nous souhaitons vivre”, se motive Dara O’Shea.

Sauf que cette poule B des éliminatoires a pris des airs de groupe de la mort. Outre la France, déjà largement en tête (12 pts), les Irlandais (3) doivent se farcir la Grèce (6) et surtout les Pays-Bas (3), qui seront leurs adversaires de dimanche.