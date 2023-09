La folie Lamine Yamal en Espagne, plus précoce que Gavi et bientôt une clause à 1 milliard : “Ma mère a peur pour moi”

”C’était un pilier de nos équipes de jeunes et c’est un footballeur doté de capacités exceptionnelles”, s’est justifié le sélectionneur Luis De la Fuente qui, en cas de temps de jeu contre la Géorgie ce vendredi ou Chypre mardi, fera de l’ailier de 16 ans et deux mois le plus jeune à porter la vareuse de la Roja, loin devant son coéquipier barcelonais Gavi (17 ans et 62 jours). “Nous regardons les capacités du joueur, pas son âge. Il est prêt à concourir au plus haut niveau. Et il est un atout très important pour l’avenir.”

Sauf que le futur se conjugue au présent pour ce véritable crack qui s’impose déjà comme un titulaire dans le Barça de Xavi. “Les attentes sont très élevées. Et il ne joue pas comme titulaire à cause du caprice de l’entraîneur, mais parce qu’on le voit capable de faire la différence”, a commenté le coach catalan. “Ce que je peux apporter, c’est de la fraîcheur et de la joie, et sur le terrain de la verticalité et de l’imprudence”, assure le jeune joueur.

Auteur de deux assists contre Villarreal et désormais convoqué par Luis de la Fuente, Lamine Yamal semble déjà lancé vers les sommets alors qu’il était encore gardé bien au chaud dans la pouponnière de la Masia il y a quelques mois à peine. “Ma mère me demande toujours de faire attention parce qu’elle a un peu peur pour moi, mais au bout de 30 secondes, ça va, et elle est fière de moi, a souri l’adolescent devant la presse en début de semaine. C’était la même chose à la Masia, elle trouvait les adversaires trop grands. Alors elle me demandait de faire attention aux fautes.”

Un contrat en préparation

L’ailier de 16 ans, qui a grandi d’une quinzaine de centimètres ces deux dernières années, peut heureusement compter sur le soutien de certains de ses coéquipiers blaugranas. “Je parle toujours avec Balde et il me dit de prendre du plaisir, d’essayer de défier l’adversaire, d’y aller sans crainte. Gavi aussi me dit de jouer dur et sans peur. Et Pedri aussi. Ils m’aident beaucoup. Je suis tranquille pour l’instant, car je m’habitue au Barça, mais je verrai bien comment ça se passe ici. J’aimerais beaucoup gagner la Coupe du monde ou l’Euro avec l’Espagne.”

En attendant, le joueur né à Mataro, une ville côtière à 30 km au nord de Barcelone, doit déjà songer à la suite. Son contrat se termine en juin 2024 mais les Blaugranas travaillent actuellement à une prolongation en incluant une clause libératoire fixée à… 1 milliard d’euros, comme pour Pedri ou Gavi, selon le journal Marca.