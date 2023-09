À neuf mois de son Euro, la Mannschaft veut accélérer : “On avait envie de faire des tests, c’est désormais fini”

Pourtant, la Mannschaft semble encore loin d’être prête à neuf mois du coup d’envoi du tournoi. Privés de matchs de qualification à enjeux, les hommes d’Hansi Flick se contentent de rencontres amicales qui n’ont pas vraiment rassuré jusqu’à présent. Le bilan de 2023 est d’ailleurs assez interpellant : trois défaites (dont une contre la Belgique), un partage et une seule victoire, contre le Pérou.

"Nous commençons la phase la plus chaude, à moins d'un an de l'Euro."

Une remise en question

Les matchs contre le Japon ce samedi et la France mardi doivent donc permettre de se rassurer. “Nous commençons la phase la plus chaude, à moins d’un an de l’Euro, pointe Ilkay Gündogan. Il ne nous reste plus beaucoup de temps. Mais nous nous remettons tous constamment en question. Ce qui est important, c’est de bien jouer et d’avoir un bon résultat, ce qui n’est pas arrivé depuis un moment. Mais j’ai toujours été convaincu que nous avions suffisamment de qualités pour rivaliser avec les plus grandes nations. Mais il faut constamment le prouver.”

Hansi Flick et son nouveau capitaine Gündogan. ©AFP or licensors

Un nouveau capitaine

Pour ce rassemblement, Hansi Flick a décidé de donner un petit coup d’accélérateur à sa préparation en désignant d’abord un nouveau porteur du brassard, en l’absence de Manuel Neuer : Ilkay Gündogan. “Nous avons réfléchi à ce qui pourrait aider l’équipe, a expliqué le sélectionneur. En équipe nationale, il arrive souvent que le capitaine soit celui qui joue le plus de matchs. J’ai maintenant décidé de donner le bloc-notes à Ilkay. Avec Kimmich, il forme notre nouveau duo de capitaines.”

Des idées de jeu définies

Ce capitanat donné au nouveau milieu du FC Barcelone va de pair avec un changement dans la construction tactique de l’équipe. Il devrait désormais évoluer davantage dans un rôle plus offensif, comme il l’a souvent fait à City. “Nous avons testé beaucoup de choses. Maintenant, en septembre, nous avons une équipe qui a un plan sur la façon dont nous voulons jouer au football. Ilkay aura un rôle différent. Je suis absolument convaincu qu’il peut apporter à notre jeu les qualités qui le distinguent.”

guillement Nous nous sommes désormais mis d'accord sur une philosophie de jeu et l'avons transmise à l'équipe."

Hansi Flick veut également arrêter les tests pour désormais avancer avec une philosophie claire vers l’Euro. “La vie consiste toujours à apprendre des erreurs du passé. On avait envie de tester, d’essayer des choses. Mais c’est fini depuis juin. Nous nous sommes désormais mis d’accord sur une philosophie de jeu et l’avons transmise à l’équipe. Les entraînements étaient bons. Nous sommes satisfaits. Nous voulons voir une équipe active, de l’intensité.”

Le retour de Müller

Pour booster son groupe dans la bonne direction, Hansi Flick a aussi accepté de rappeler Thomas Müller, qui a manqué les deux derniers rassemblements. “Il est un atout pour chaque équipe, il est expérimenté et quelqu’un qui met son ego de côté. C’est quelqu’un qui voit la situation dans son ensemble et réfléchit aux évolutions. Et il sait exactement, parce que nous parlons toujours ouvertement, qu’il est important qu’il soit performant dans le club. Il peut alors aussi jouer un rôle décisif pour nous.”