Luciano Spalletti à la tête de la Squadra avec deux premières missions : “Les récents résultats ont laissé des traces”

Refermer la cicatrice macédonienne

Le premier objectif de Spalletti sera d’ailleurs de faire oublier ce chagrin encore présent dans les esprits italiens. Le destin a en tout cas choisi d’offrir cette possibilité à l’ancien entraîneur du Napoli en mettant la Macédoine du Nord immédiatement sur sa route. Il y a tout juste 18 mois, ce sont ces Macédoniens qui ont créé la surprise à Palerme lors du barrage pour le Mondial au Qatar.

”Il faut supprimer l’amertume de résultats récents qui ont laissé des traces et produire un football qui plaît à tous, un football qui ressemble à une nation forte du foot qu’est l’Italie”, a lancé Spalletti cette semaine, laissant entendre aussi son souhait de proposer une approche différente de celle de Mancini, sa deuxième mission.

Dynamiser et relancer des joueurs

À commencer par le côté humain qui plaira à pas mal de joueurs. “J’ai la sensation que l’Italie a trouvé l’homme de la situation au moment juste, a témoigné la légende Gianluigi Buffon, récemment retraité et reconverti notamment en chef de la délégation de la Squadra. J’ai eu la chance de passer les derniers jours avec le sélectionneur, son staff et j’ai entendu qu’ils parlaient de concepts, d’émotions et de valeurs qui sont selon moi nécessaires pour atteindre notre objectif.”

Côté tactique, Spalletti devrait prôner un 4-3-3. Comme ce qu’a souvent proposé Mancini mais avec une philosophie plutôt à la napolitaine, en poussant un cran plus haut. Avec notamment deux médians box-to-box capables à la fois de récupérer rapidement les ballons et de se projeter pour se rapprocher du trident offensif.

Ce rôle devrait être tenu par Nicolo Barella, Sandro Tonali ou même Bryan Cristante et Manuel Locatelli, tous deux rappelés après plus d’un an d’absence. “Nous avions des idées différentes, donc quelque chose s’est cassé, mais c’est comme ça que ça se passe, a expliqué le milieu de la Juventus qui sera l’un des grands gagnants du changement de sélectionneur. Vous pouvez déjà voir l’impact de Spalletti et il nous a montré beaucoup de vidéos. Quelque chose va changer.”

En attaque, Spalletti innovera moins et utilisera logiquement Ciro Immobile (ou Matteo Retegui), encadré des ailiers Matteo Politano et Federico Chiesa, qui retrouvera son aile après avoir débuté la saison à la Juve dans une position plus axiale.