Proposé à Anderlecht et vendu à prix réduit : les coulisses de l’étonnant transfert de la star ukrainienne Sydorchuk à Westerlo

Il a beau présenter ce splendide C.V. et avoir encore quelques belles années devant lui, le milieu défensif de 32 ans a décidé de signer un contrat de trois ans avec l’équipe de Jonas De Roeck. “Nos joueurs disent qu’ils vont dans d’autres clubs pour remporter la Ligue des champions ou disputer des compétitions européennes, mais qu’en est-il de Westerlo ? s’interroge Viktor Leonenko, ancien international ukrainien, sur Telegram. Honnêtement, je ne comprends pas Sergei, mais c’est son choix. Peut-être qu’il aime la Belgique, le chocolat ou la bière…”

En réalité, le joueur a plutôt saisi une perche tendue par son club qui souhaitait se séparer de son salaire annuel de 700 000 euros, à cause de l’absence de compétition européenne cette saison. “S’il a décidé que c’était le moment de passer à autre chose, alors je suis très heureux pour lui, a commenté son ami et coéquipier en équipe nationale Sergiy Kryvtsov. Nous ne rajeunissons pas. Pour ne pas regretter de n’avoir rien essayé, vous devez tout essayer et ensuite tirer des conclusions.”

Mais pourquoi la Belgique ? La suite des opérations a été mise entre les mains de son agent Sergei Serebrennikov… qui a joué en Belgique durant douze années – au Club Bruges, Charleroi, Cercle et Roulers – entre 2002 et 2014. C’est ce même agent ukrainien qui a placé ses compatriotes Mark Mampassi en toute de fin de mercato à Courtrai, mais aussi Bogdan Mykhaylichenko à Anderlecht en 2020 ou Ruslan Malinovskyi à Genk en 2016.

Cette fois, Serebrennikov a aussi proposé Sydorchuk dans plusieurs clubs belges : Anderlecht, Gand et Genk, selon Sport.ua. Mais aucun d’entre eux n’a souhaité aller plus loin. Les Mauves cherchaient bien un nouveau milieu de terrain, mais c’est le profil de Justin Lonwijk… son coéquipier au Dynamo Kiev, qui a été préféré.

Westerlo et OHL sont ensuite venus aux nouvelles, avec cette fois un réel intérêt. Et ce sont finalement les Campinois et leur budget rehaussé par le propriétaire turc Ercan Oktay qui ont décroché son transfert, grâce à de meilleures conditions financières proposées au joueur et au Dynamo. D’abord estimé à 1,5 million d’euros, le deal aurait finalement été bouclé pour “seulement” 500 000 euros, selon le média ukrainien TaToTake.

”Le Dynamo ne gagnera pas beaucoup d’argent sur ce transfert, a d’ailleurs réagi le président du Dynamo, Igor Surkis. Mais le point n’est pas le coût du joueur, mais le fait que je ne pouvais pas refuser le départ d’un homme qui, pendant dix ans, a fidèlement servi l’équipe et en a été le capitaine. Sergei a gagné le droit de s’essayer au football européen.”

Convoqué en équipe nationale pour affronter l’Angleterre ce samedi (il a joué 30 minutes) puis l’Italie mardi, Sergei Sidorchuk rejoindra Westerlo et le vestiaire de Jonas De Roeck mercredi prochain. Avec pour mission d’aider le club à se sortir de son très mauvais début de saison (1 point sur 16). Il pourrait même déjà jouer vendredi contre l’Antwerp.