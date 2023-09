Hansi Flick laisse derrière lui le pire bilan de la Mannschaft depuis plus de 20 ans

Quelques heures plus tard, la sentence est tombée. À défaut de l’électrochoc souhaité sur le terrain par Hans-Dieter Flick, c’est le sélectionneur lui-même qui a servi de fusible. Une grande première historique pour cette équipe d’Allemagne qui n’avait jusqu’alors jamais viré le moindre entraîneur. Que ce soit Berti Vogts (1998), Erich Ribbeck (2000) ou Rudi Völler (2004), tous ont démissionné d’eux-mêmes, alors que Joachim Löw (2021) a annoncé son départ avant même de disputer l’Euro.

À lire aussi

L’ère Hansi Flick, arrivé juste après l’Euro, aura donc duré 770 jours. Celui qui était arrivé avec derrière lui de très bons résultats enregistrés à la tête du Bayern Munich n’est en réalité jamais parvenu à relancer cette Mannschaft. Même s’il a débuté son mandat par sept victoires lors des éliminatoires pour la Coupe du monde, les premières déceptions sont arrivées dans la foulée en Ligue des nations. Avec une incapacité à battre l’Italie ou l’Angleterre et surtout une défaite à domicile contre la Hongrie (0-1).

"Nous ne pouvions plus avancer de la sorte."

La déception ne s’est ensuite qu’amplifiée avec le Mondial au Qatar où les Allemands ont été incapables de s’extraire de la phase de groupe, à cause d’une défaite contre le Japon… cette même équipe qui aura finalement eu sa peau. Avant ce match de préparation samedi à Wolfsbourg contre les Nippons, la Mannschaft restait sur trois défaites en quatre sorties amicales, dont une face à la Belgique en mars (2-3). Mais au-delà des résultats, c’est surtout la manière et l’état d’esprit du groupe qui a fait tache. Surtout à quelques mois de l’Euro 2024 organisé à domicile et où il leur sera interdit de se louper.

Völler comme intérim

Hansi Flick s’en va ainsi après davantage de défaites (6) et de partages (7) que de victoires (12). Soit le plus mauvais bilan d’un sélectionneur allemand depuis Erich Ribbeck (1998-2000). “Le Japon nous a clairement montré que nous ne pouvions plus avancer de la sorte, a réagi Rudi Völler. Ce n’est pas un moment facile pour moi, car j’ai rejoint la fédération en février pour soutenir Hansi Flick de toutes les manières possibles, afin qu’il puisse réussir. Et je croyais fermement qu’il parviendrait à remettre notre équipe nationale sur les rails.”

Pour le match amical de mardi soir face à la France à Dortmund, c’est Rudi Völler en personne qui assurera l’intérim, aux côtés du sélectionneur des U20 Hannes Wolf et de Sandro Wagner. La fédération se penchera ensuite sur le futur sélectionneur qui dirigera l’Allemagne à l’Euro, dans neuf mois. “Nous espérons tous qu’il y aura des impulsions positives pour le football allemand, avec un sélectionneur qui permettra ensuite, à long terme, de ramener l’équipe nationale au niveau que nous attendons d’elle”, espère Rudi Völler.