"Je suis sous le choc", "Ça fait terriblement mal", "Notre jeu offensif n’a pas fonctionné" : il n’y a pas que la Belgique qui déçoit

Certes, les Diables rouges n’ont pas vraiment brillé samedi face à une “petite” nation comme l’Azerbaïdjan. Mais contrairement à d’autres grandes nations européennes, les Belges ont pris trois points. L’Italie et l’Angleterre n’ont de leur côté pas pu rentrer avec plus qu’un petit point, respectivement de Macédoine du Nord et d’Ukraine, tous deux dans le groupe C.