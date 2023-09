L'Allemagne se sépare de son sélectionneur Hansi Flick, à neuf mois de l'Euro-2024 à domicile

Parmi les noms de potentiels successeurs à Flick qui circulent dans les médias figurent Julian Nagelsmann, l'ancien entraîneur du Bayern mis à l'écart fin mars, l'Autrichien Oliver Glasner, vainqueur de la Ligue Europa avec Francfort en 2022, ou encore Stefan Kuntz, double champion d'Europe par le passé avec les espoirs (2017 et 2021).

Hansi Flick a dirigé dimanche en fin de matinée son dernier entraînement, ouvert au public, à la tête de la Mannschaft à Wolsfburg. Au contact des 3.500 spectateurs, il s'était montré combatif. "Oui, oui, je continue à me battre", avait-il lancé, reconnaissant toutefois que dans le football professionnel, il était difficile de prédire quoi que ce soit.

La DFB a finalement opté pour la solution la plus radicale, une nouveauté pour elle, alors qu'aucun des dix prédécesseurs de Flick au poste de sélectionneur n'avaient été démis de ses fonctions. Que ce soit Berti Vogts (1998), Erich Ribbeck (2000) ou Rudi Völler (2004), tous avaient démissionné après des fiascos en Coupe du monde ou à l'Euro.

Arrivé en poste à l'été 2021 pour succéder au long mandat de Joachim Löw (15 ans) marqué par le titre mondial en 2014, Hansi Flick s'est retrouvé sous une pression de plus en plus forte au fur et à mesure que les contre-performances se sont enchaînées.

Enchaînement catastrophique

Après l'élimination dès le 1er tour au Mondial-2022, la Fédération allemande avait décidé de le maintenir en poste, tout en nommant Rudi Völler comme directeur sportif pour le chaperonner.

L'enchaînement des matches amicaux de mars et de juin a été catastrophique, avec une seule victoire contre le modeste Pérou (2-0), un match nul arraché in extremis contre l'Ukraine (3-3) et des défaites contre la Belgique (3-2, la première sur le sol allemand depuis 1954), la Pologne (1-0) et la Colombie (2-0).

Mais même après l'humiliation contre le Japon (4-1) samedi soir à Wolfsburg, Flick affirmait être l'homme de la situation. Völler avait toutefois esquivé la question du maintien de Flick, renvoyant à une nuit de réflexion pour faire le point.

Des "Hansi raus!" ("Hansi dehors!") avaient commencé à se faire entendre dans les tribunes du stade à Wolfsburg samedi soir après le quatrième but japonais qui est venu parachever dix mois d'une descente aux enfers pour la Mannschaft.