Neymar meilleur buteur du Brésil : presque tous les records sont désormais détenus par des joueurs en activité

”Jamais je n’aurai imaginé en arriver là, a commenté l’ancien Parisien qui évolue désormais à Al-Hilal. J’ai toujours voulu écrire mon nom dans l’histoire du foot brésilien, et aujourd’hui j’y suis parvenu. Mais battre le record de Pelé ne veut pas dire que je suis meilleur.”

Sa moyenne de buts avec le Brésil (0,62 but/match) est d’ailleurs inférieure à celle de Pelé (0,84 but/match), étant donné que Neymar a porté la vareuse de la Seleção 34 fois de plus. Mais c’est précisément grâce au nombre important de rencontres disputées – en comparaison aux calendriers de l’époque – qui permet de faire tomber régulièrement ce type de records, un peu partout dans le monde.

Le prochain : Memphis Depay

Les chiffres de Gabriel Batistuta (55 buts), Thierry Henry (51), Sir Bobby Charlton (49), Pauleta (47) ou Paul Van Himst (30) – pour respectivement l’Argentine, la France, l’Angleterre, le Portugal et la Belgique – ont ainsi tous été battus ces dernières années par Lionel Messi (104), Olivier Giroud (54), Harry Kane (58), Cristiano Ronaldo (123) et Romelu Lukaku (75).

Les meilleurs buteurs de l’histoire de l’Uruguay, de la Pologne ou de la Bosnie sont également des joueurs toujours en activité : Luis Suarez (68 buts), Robert Lewandowski (81) et Edin Dzeko (65). Alors que le jeune retraité Zlatan Ibrahimovic possède lui aussi la meilleure marque de la Suède (62). Quant à Memphis Depay (44 buts), il devrait être le prochain à intégrer ce club puisqu’il ne lui manque que quelques buts pour atteindre le record de Robin van Persie (50).

Plus que deux “vieux” records

En revanche, les meilleures marques de l’Allemagne et de l’Espagne ont été battues durant la précédente décennie et ne seront pas égalées de sitôt. Miroslav Klose (71 buts) et David Villa (59) possèdent encore une énorme marge sur leur premier poursuivant en activité : Thomas Müller (44) et Alvaro Morata (33), en sachant aussi que ces derniers (33 et 30 ans) ne devraient pas être en mesure de s’en rapprocher avant la fin de leur carrière.

L’attente sera aussi très longue pour l’Italie et la Croatie. Aujourd’hui âgés de 78 et 55 ans, l’Italien Luigi Riva (35 buts) et le Croate Davor Suker (45) n’ont pas encore trouvé de buteur à leur taille. Ciro Immobile (16) et Ivan Perisic (33), les deux premiers joueurs actifs derrière eux, ne pourront sans doute pas mieux faire que s’approcher un peu plus de ces records.