Yamal, Camavinga, Pelé… : qui sont les plus jeunes joueurs de l’histoire des grandes nations et que sont-ils devenus ?

Camavinga et De Ligt, les confirmés en club et sélection

Dix-sept ans et neuf mois. C’est l’âge d’Eduardo Camavinga (20 ans) lors de ses premières minutes avec la France. Le 8 septembre 2020, le joueur et les Bleus affrontent la Croatie en Nations League. Et depuis ce jour, l’ascension ne s’arrête plus. En août 2021, Il quitte le Stade Rennais pour rejoindre le prestigieux Real Madrid où la concurrence est forte. Difficile de détrôner le trio Casemiro (31 ans), Kroos (33 ans), Modric (37 ans). Il profite néanmoins de la blessure de Ferland Mendy, back gauche, pour être repositionné à ce poste, comme en finale de la Coupe du Monde 2022 contre l’Argentine.

Désormais, le Français profite du rajeunissement de l’entrejeu madrilène pour évoluer à son poste de prédilection, côté d’Aurélien Tchouameni, son coéquipier en sélection. Avec la France, ses débuts sont prometteurs. Il marque dès sa deuxième titularisation mais ne confirme pas. Il est réintégré dans le noyau des Bleuets avant de rejouer régulièrement avec l’équipe A depuis le début des qualifications pour l’Euro 2024. Camavinga compte pour l’instant onze sélections avec l’équipe de France.

Camavinga face à Messi au Mondial. ©Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

Révélé au monde entier durant la saison 2018-2019 grâce au magnifique parcours de l’Ajax en Ligue des Champions, Matthijs De Ligt (24 ans) était déjà sélectionné en mars 2017 avec les Pays-Bas. Il enfile le maillot oranje pour la première fois face à la Bulgarie (défaite 2-0). Le jeune défenseur central a alors 17 ans et 7 mois. Et depuis ce jour, à l’instar d’Eduardo Camavinga, il gravit les échelons. Durant l’été 2019, le PSG, le Barca et la Juventus lui font les yeux doux. Mais c’est bien du côté de Turin que le Néerlandais va poursuivre sa carrière. En Italie, il remporte la Serie A et la Coppa Italia. Trois ans plus tard, il change à nouveau d’air. Cette fois, direction le Bayern Munich, son club actuel, où il remporte la Bundesliga et la Supercoupe d’Allemagne. À ses débuts en sélection, De Ligt occupe vite une place de titulaire avant que les blessures et la concurrence dans la charnière néerlandaise ne s’en mêlent. Il a aujourd’hui porté le maillot des Oranje à 42 reprises.

Pafundi et Moukoko, les oubliés

L’Italie n’est pas du genre à souvent sélectionner de très jeunes joueurs. Pourtant, le 16 novembre dernier, Roberto Mancini, ex-sélectionneur de la Squadra Azzurra, reprend Simone Pafundi (17 ans). La presse est étonnée de ce choix et se demande quel temps de jeu aura le jeune Italien alors âgé de 16 ans et 8 mois. Réponse : une seule petite minute face à l’Albanie en amical. Et depuis, plus aucune sélection. Pafundi a repris place chez les espoirs. Une décision logique quand on voit qu’il n’a pas le statut de titulaire à l’Udinese, douzième de Serie A la saison passée.

Le même jour que Pafundi, Youssoufa Moukoko (18 ans) est sélectionné avec la Mannschaft par Hansi Flick à l’âge de 17 ans et 11 mois. Le jeune joueur de Dortmund cumule seulement 46 minutes de jeu pour le maillot allemand. Repris à la Coupe du Monde, Moukoko est actuellement délaissé par Flick. Le retour de Sebastian Haller, remis de son cancer des testicules, à Dortmund a été préjudiciable à l’Allemand de 18 ans qui est désormais sa doublure.

Youssoufa Moukoko. ©Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved

Vanden Borre et Walcott, des recordmans retraités

Et non, ce n’est pas Lukaku qui détient le record de précocité avec les Diables. Mais bien Anthony Vanden Borre. Il fait ses débuts avec la Belgique le 28 avril 2004. Repris par Aimé Anthuenis et âgé de 16 ans et 6 mois, il joue une minute contre la Turquie. Sous le maillot des Diables, il inscrira 1 but et participera à la Coupe du Monde 2014 où il se fracturera le péroné contre la Corée du Sud. Il ne sera jamais réellement un indispensable en équipe nationale. Niveau clubs, le Belge jouera au total pour huit formations parmi lesquels Anderlecht, Genk, la Fiorentina ou encore Montpellier.

47. C’est le nombre de rencontres disputées par Théo Walcott, le détenteur du record de précocité pour l’Angleterre. Il joue ses 26 premières minutes sous le maillot anglais le 30 mai 2006 face à la Hongrie à l’âge de 17 ans et 2 mois. Aujourd’hui retraité, l’ancien joueur passé par Arsenal, Southampton et Everton n’a pas laissé une marque indélébile chez le Three Lions. L’Anglais a été auteur de 8 goals et 8 assists en portant ses couleurs nationales.

Maradona et Pelé, les légendes

Pas besoin de le rappeler, Maradona et Pelé sont des monstres sacrés du ballon rond. Le premier, alors joueur des Argentinos Juniors, débute en sélection argentine à l’âge de 16 ans et 3 mois. Il entre en jeu lors de la victoire des siens 5-1 face à la Hongrie. Après ses débuts précoces avec son pays, la carrière d’El Pibe de Oro s’envole. Boca Juniors, Barcelone, Naples, Séville, Newell’s Old Boys. Une carrière teintée de hauts et de bas gravée dans l’histoire de son sport. Des moments d’anthologie comme la Coupe du Monde remportée en 1986 dans laquelle il s’inscrit son “but du siècle” face à l’Angleterre. Mais avec des bas aussi, comme sa suspension de 15 mois suite à un contrôle positif à la cocaïne en 1991.

Quant à Pelé, co-meilleur buteur du Brésil avec Neymar, il découvre la Seleçao contre l’Argentine le 7 juillet 1957 (défaite 1-2), à 16 ans et 8 mois. Encore à ce jour, Pelé reste le plus jeune joueur à avoir remporté la Coupe du Monde et le seul à avoir soulevé le trophée mondial à trois reprises. L’ancien joueur de Santos et des New York Cosmos est considéré comme le plus grand de tous les temps par certains. Ce ne sont pas ses 1281 buts en 1363 matchs comptabilisés par la FIFA qui diront le contraire.

Bruno Pantano