Qualifications pour l'Euro 2024: le Portugal de Martinez en passe 9 au Luxembourg, la Croatie engrange en Arménie

Le Portugal signe un sixième succès en autant de rencontres et domine ce groupe avec 18 points. La Slovaquie suit avec 13 unités après sa victoire 3-0 sur le Liechtenstein, dernier du groupe avec 0 point. Les Slovaques ont marqué leurs trois buts dans les six premières minutes de jeu. Le Luxembourg est troisième avec 10 points.

L'Islande s'est jouée de la Bosnie-Herzégovine 1-0. Ces deux équipes comptent 6 points.

Dans le groupe D, la Croatie s'est imposée 0-1 en Arménie grâce à un but d'Andrej Kramaric (13e). Les demi-finalistes du dernier Mondial reviennent, avec 10 points, à la hauteur de la Turquie, qui a joué un match de plus et n'était pas impliquée par les matchs du jour.

Le pays de Galles s'est imposé 0-2 en Lettonie. Les Gallois et les Arméniens suivent le duo de tête avec 7 unités. La Lettonie reste bloquée à 0.