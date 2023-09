Lewandowski, Haaland et Kvaratskhelia déjà en grand danger pour l’Euro 2024

Rien n’est encore terminé puisque l’Albanie (10 pts) et la Tchéquie (8) sont encore à portée, mais la Pologne se retrouve aujourd’hui dans une situation très délicate qui place déjà le sélectionneur Fernando Santos (ex-Portugal) sur un siège éjectable, alors qu’il ne reste plus que trois rencontres – dont deux en octobre – pour sauver la mise.

La Norvège, avec ses stars Erling Haaland et Martin Odegaard, n’est pas mieux lotie dans le groupe A où l’Écosse (15 sur 15) est quasiment déjà qualifiée et où l’Espagne (6 sur 9) devrait prendre la deuxième place. La mission s’annonce en tout cas très compliquée pour les Norvégiens (4 pts) qui tenteront néanmoins d’obtenir une deuxième victoire ce mardi soir contre la Géorgie (4) de Khvicha Kvaratskhelia, l’autre grande star qui risque de manquer l’Euro.

Rendez-vous en barrages

La Pologne, la Norvège et la Géorgie devront très probablement se rabattre sur les barrages en mars 2024 pour espérer obtenir leur ticket pour le tournoi en Allemagne. Mais seules trois nations se qualifieront via cette ultime chance qui prendra la forme de trois demi-finales et de trois finales à disputer parmi les qualifiés via les performances… en Ligue des nations et non durant ces éliminatoires.

Et bonne nouvelle pour la Géorgie qui figure déjà parmi les vainqueurs de groupe des Ligues A, B et C qui pourront prendre part à ces barrages. Mais s’ils sont déjà qualifiés par l’intermédiaire des éliminatoires, ces vainqueurs seront remplacés par l’équipe non qualifiée la mieux classée de leur ligue. C’est là que la Norvège, deuxième de son groupe en Ligue des nations, doit espérer que la Serbie (actuellement 2e du groupe G) se qualifie directement. Alors que la Pologne, qui figurait derrière les Pays-Bas et la Belgique en Ligue des nations, devrait y figurer vu les qualifications probables des Néerlandais et des Belges.