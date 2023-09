Qui dirigera la Mannschaft à son Euro ? Plusieurs noms se dégagent déjà

À lire aussi

En parallèle de la remobilisation du groupe allemand et de la préparation pour ce match amical face aux Bleus, Rudi Völler se tourne en effet déjà vers la recherche d’un successeur à Hansi Flick, viré dimanche. “Il est important que nous trouvions un successeur assez rapidement, affirme Völler. Il nous reste encore neuf mois et nous voulons créer de l’euphorie pour cet Euro. Avec un nouvel entraîneur, c’est tout à fait possible. Lorsqu’un nouvel entraîneur arrive avec une ou deux nouvelles idées, c’est extrêmement important.”

Nagelsmann candidat n°1

L’idée de la fédération allemande est donc de mandater un profil enthousiasmant et capable de créer rapidement une nouvelle dynamique. Plusieurs noms d’entraîneurs actuellement sans contrat circulent donc déjà : Oliver Glasner (ex-Francfort), Louis van Gaal (ex-Pays-Bas) et bien évidemment Julian Nagelsmann (ex-Bayern), qui a déjà succédé à Flick sur le banc de Munich il y a deux ans.

L’Autrichien Glasner n’est pas considéré comme la cible numéro 1, mais le Néerlandais Louis van Gaal, guéri de son cancer à la prostate, pourrait bien rencontrer les critères de la fédération allemande qui souhaite amener de la discipline et créer un électrochoc rapidement. “Je me sens honoré d’être nommé parmi les candidats. Mais aucun étranger n’a jamais été choisi pour le poste d’entraîneur national en Allemagne”, a toutefois commenté van Gaal.

C’est pour cette raison que le favori des médias allemands reste Julian Nagelsmann. Deux problèmes majeurs subsistent néanmoins. L’entraîneur de 36 ans est encore sous contrat jusqu’en 2026 avec le Bayern et la fédération pourrait devoir payer une indemnité aux Bavarois. De même, celui qui a été remercié du Bayern en mars dernier a rencontré certaines contestations dans son ancien vestiaire avec des cadres de l’équipe nationale, dont Leroy Sané et Serge Gnabry.

Matthäus, Magath ou Kuntz

”L’Allemagne a besoin d’un entraîneur national expérimenté, capable d’inspirer les joueurs et le peuple”, a d’ailleurs relevé l’ancien sélectionneur Berti Vogts (1990-1998), en désaccord avec l’idée de Nagelsmann. “Pour moi, il n’y a pas de discussion. À mon avis, la fédération doit nommer Lothar Matthäus entraîneur national. Il serait le meilleur choix”, a, de son côté, commenté Mehmet Scholl ancienne légende du Bayern.

Sauf que Matthäus sera difficile à convaincre. “Je suis absent depuis longtemps. Mon projet de vie est complètement différent, tant sur le plan privé que professionnel. Le poste n’est pas forcément celui que j’imagine”, a expliqué sur BILD TV l’homme aux 150 sélections aujourd’hui âgé de 62 ans.

Les noms de Felix Magath, ex-coach du Bayern, Wolfsbourg et Stuttgart, ainsi que de Stefan Kuntz, actuel sélectionneur de la Turquie et à la tête de la sélection allemande aux derniers Jeux olympiques, ont aussi été cités. “Bien sûr, il existe des noms tout à fait possibles, a tempéré Rudi Völler. Mais je ne veux pas commenter les noms. Il est important de présenter le bon entraîneur en trois semaines et demie (NdlR : avant les matchs d’octobre). Nous y travaillons et sommes constamment en contact avec les personnes clés. Il y aura certainement encore quelques réunions.”