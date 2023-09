Roberto Martinez euphorique après la victoire historique du Portugal face au Luxembourg : “C’était parfait”

Après la rencontre, l’ancien sélectionneur des Diables rouges s’est exprimé au micro de la télévision portugaise : “C’était parfait”, s’est-il réjoui, “les joueurs ont gardé la même attitude jusqu’à la dernière minute, c’est très difficile de rester concentrés.”

”24 buts inscrits, c’est un point de départ”, a continué Martinez qui en veut toujours plus, “on peut toujours s’améliorer. Ce groupe a de la continuité et ce groupe mérite d’entrer dans l’histoire avec six victoires et le résultat d’aujourd’hui.”

Un bilan qui fait penser à celui de Martinez lors des différentes phases de qualification avec les Diables rouges. L’Espagnol devra encore confirmer avec la Seleção lors de la phase finale du prochain Euro en Allemagne.

”Le résultat aurait été le même avec Cristiano Ronaldo”

Paradoxalement, c’est sans le meilleur buteur de l’histoire de la sélection Cristiano Ronaldo que le Portugal a enregistré la plus grande victoire de son histoire. Mais pour Danilo Pereira, “si Cristiano Ronaldo était là, le résultat serait aussi celui-ci. Il aurait aidé avec des buts et des passes décisives. Ce n’est pas son absence qui fait qu’on a gagné par 9 buts d’écart.”