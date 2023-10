Qualifications Euro 2024: interrogés par la police, Sandro Tonali et Nicolo Zaniolo quittent la sélection italienne

Dans son communiqué, la FIGC a précisé qu'elle a autorisé les deux joueurs à retourner dans leur club respectif et ne disputeront donc pas les deux matches de qualification pour l'Euro 2024 contre Malte (14 octobre) et en Angleterre (17 octobre). Tonali est passé cet été de l'AC Milan à Newcastle et Zaniolo est un équipier de Youri Tielemans et Leander Dendoncker à Aston Villa.