Après la crise sportive, la Squadra Azzurra plonge dans un nouveau scandale : “Une nuit difficile avec beaucoup d’amertume”

Le succès face à l’Ukraine, son concurrent direct pour composter le billet en Allemagne avec la… Macédoine du Nord, lors de la précédente trêve internationale, a libéré légèrement la sélection après la démission surprise du sélectionneur Roberto Mancini en août dernier.

Ce samedi, leur confrontation face à Malte devait permettre aux Italiens de préparer avec plein de confiance le choc, trois jours plus tard, chez le leader anglais. D’autant plus que leurs deux adversaires, qui possèdent le même nombre de points qu’eux, s’affrontent.

Le hic, c’est que des remous extrasportifs sont venus secouer ce jeudi l’équipe nationale. Des policiers ont investi Coverciano, le centre d’entraînement, pour entendre Sandro Tonali et Nicolo Zaniolo dans une affaire de paris sportifs illicites. Les deux joueurs auraient misé de l’argent sur des plateformes clandestines.

Des soupçons graves et avancés au point de pousser les éléments de Newcastle et d’Aston Villa à quitter le rassemblement. “Cela a été des heures difficiles. Nous sommes proches de Zaniolo et de Tonali d’un point de vue humain et sportif, a réagi Gianluigi Donnarumma. Cela nous fait mal au cœur de perdre deux garçons qui peuvent nous apporter beaucoup. On est en train de créer un bon groupe mais on reste proches d’eux.”

”Ce fut une nuit difficile, avec beaucoup d’amertume sur ce qui s’est passé”, abonde Luciano Spalletti avec l’envie toutefois de ne se focaliser que sur le sportif. “Maintenant, pensons au match de samedi. Nous perdons deux champions, mais nous restons une équipe très forte.”

Le sélectionneur a perdu en plus Federico Chiesa, victime d’une blessure musculaire. Du coup, Stephan El Shaarawy a été rappelé après plus de deux ans d’absence. Reste à voir si les Italiens pourront surmonter cette préparation agitée pour aborder leurs deux rendez-vous décisifs.