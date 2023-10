Cette fois, c’est la bonne pour Bart Verbruggen qui jouera face à la France : “J’en ai rêvé quand j’étais petit”

Justin Bijlow souffre toujours d’une fracture du poignet ; Jasper Cillessen est blessé aux ischios et Mark Flekken, malade, n’a pas pu rejoindre la sélection en début de semaine. Évidemment, il reste encore de la concurrence. Mais Nick Olij (28 ans/Sparta Rotterdam) découvre seulement la sélection pour la première fois alors qu’Andries Noppert (29 ans/Heerenveen) a été rappelé en urgence et ne sera donc considéré que comme troisième choix pour cette semaine.

L’heure est donc venue pour Bart Verbruggen d’être lancé dans le grand bain. Qui plus est, face à la France qui pourra se qualifier pour l’Euro dès ce vendredi en cas de victoire. “Jouer contre Liverpool dimanche et contre la France et Kylian Mbappé vendredi. J’ai rêvé de tels matches quand j’étais petit. Et je suis prêt”, s’est motivé l’ancien gardien d’Anderlecht dans un entretien avec NU. nl.

guillement "Jouer contre Liverpool dimanche et contre la France vendredi."

Même s’il pourrait s’agir d’un choix par défaut, vu les forfaits en cascade, le portier de 21 ans compte bien en profiter pour marquer des points aux yeux de Ronald Koeman, qui cherche depuis longtemps un vrai numéro 1 stable. Noppert à la Coupe du monde, Cillessen en mars, Bijlow en juin, Flekken en septembre et Verbruggen en octobre : les Oranje auront connu cinq gardiens titulaires différents en douze mois.

Mais pour s’imposer, le gardien acheté vingt millions d’euros cet été par Brighton devra accepter de modifier son jeu. À savoir : jouer avec plus de sécurité qu’en club. Pas plus tard que dimanche à Anfield, une erreur de Verbruggen a entraîné un penalty pour Liverpool. “J’en ai parlé avec Bart. Son entraîneur lui dit en fait de jouer court. Cela ne le dérange pas si les choses tournent mal. Mais avec moi, tu dois parfois frapper le ballon loin devant”, a lancé Koeman en début de semaine.

”À Brighton (NdlR : où il joue en alternance avec Jason Steele), nous évoluons avec cette manière de développer le jeu, a répondu Verbruggen qui souhaite rassurer son sélectionneur avant d’affronter Mbappé, Dembélé, Coman et les autres. Pour moi, ce n’est pas un problème si un autre entraîneur veut que je joue différemment. Ce n’est pas difficile. Je fais ce qu’on me demande.”