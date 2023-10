La Belgique encore la première à se qualifier pour l'Euro ?

Ce titre n’apporte absolument rien à son détenteur. Hormis le prestige d’avoir été plus rapide que les autres. C’est pour cette satisfaction - et surtout pour le soulagement - que l’Ecosse rêvait de prendre ce statut de première équipe qualifiée pour l’Euro (NdlR : sans compter évidemment le pays hôte), et ainsi succéder à la Belgique, qui avait devancé tout le monde pour l’Euro 2020.