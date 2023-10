Malgré le poids des ans et son transfert à Al-Nassr en Arabie saoudite, Ronaldo reste l’arme principale du Portugal puisqu’il est le deuxième meilleur buteur des qualifications pour l’Euro 2024 avec sept buts, juste derrière un certain… Romelu Lukaku.

Cela lui permet d’atteindre le total vertigineux de 125 buts en 202 sélections. Et comme le bon vin, le Portugais a semblé devenir meilleur avec l’âge puisqu’il a inscrit 73 de ses 125 buts après avoir soufflé ses 30 bougies. Le journaliste de The Athletic Will Jeanes explique qu’aucun joueur allemand, français, italien, anglais, espagnol, néerlandais, etc. n’a réussi à atteindre ce total sur toute sa carrière en sélection.

”Martinez est un excellent entraîneur”

Après la rencontre face à la Slovaquie, Ronaldo a évoqué la suite de sa carrière internationale : “J’espère déjà que je serai à l’Euro 2024, vu qu’il reste encore beaucoup de temps. J’espère que je n’aurai pas de problème de santé ou de blessure”, a-t-il expliqué sans penser à ce qu’il fera après le championnat d’Europe en Allemagne. “Je ne veux pas penser au futur. Je pense à court terme et j’essaye toujours de profiter du moment.”

Le Portugais veut dont d’abord profiter de la qualification pour l’Euro. Il a d’ailleurs eu un petit mot pour le sélectionneur de la Seleção, Roberto Martinez : “J’adore jouer pour l’équipe nationale. Nous avons bien joué et nous sommes qualifiés parce que nous avons une excellente équipe, mais aussi un excellent entraîneur en la personne de Roberto Martinez.”

Depuis son arrivée à la tête de l’équipe nationale portugaise, l’ancien sélectionneur des Diables rouges a enchaîné sept victoires de rang avec 27 buts marqués et seulement deux encaissés.