L’ancien Mauve Bart Verbruggen est devenu le plus jeune gardien néerlandais à débuter un match pour les Oranje depuis… 1967: “Un rêve de gosse”

Un peu plus de trois mois plus tard, Verbruggen a fait ses débuts dans le onze de base des Pays-Bas face à la France. “C’est vraiment un rêve d’enfant qui se réalise”, a-t-il expliqué au micro de la NOS après la rencontre.

L’ancien Mauve s’est montré très fier d’avoir pu disputer sa première cap même si la défaite face aux Bleus “gâche” un peu la fête : “C’est un double sentiment : d’un côté, je réalise l’un de mes plus grands rêves et, en même temps, je suis déçu du résultat parce que je pense qu’on aurait pu mieux faire.”

Verbruggen n’a rien pu faire face à la vitesse de Kylian Mbappé, auteur des deux buts français, ce vendredi soir : “Mbappé est très rapide mais peu importe qui est mon adversaire, je veux prendre le dessus”, a-t-il déclaré, sûr de lui et confiant pour l’avenir des Oranje : “Mais je sais que nous avons une équipe solide qui est capable de rebondir. Nous l’avons bien vu aujourd’hui. Nous sommes restés soudés et nous avons continué à y croire.”

À 21 ans, l’ancien Anderlechtois est devenu le plus jeune gardien à débuter une rencontre avec les Oranje depuis… 1967 et un certain Jan van Beveren, ancien joueur du Sparta Rotterdam et du PSV Eindhoven : “Je n’étais pas encore là bien évidemment”, souriait Verbruggen, “mais j’avais été mis au courant de cette statistique. C’est vraiment un très beau compliment d’avoir pu débuter chez les Oranje à un si jeune âge”.