Qualifications à l'Euro 2024: l'Irlande du Nord écarte Saint-Marin, victoire importante de l'Ukraine

L'Irlande du Nord a logiquement disposé de Saint-Marin (3-0) dans le cadre de la septième journée des qualifications pour l'Euro 2024 samedi. Les Nord-Irlandais signent là leur deuxième victoire mais restent cinquièmes du groupe H à six points du Kazakhstan et de la Finlande et à sept points du Danemark et de la Slovénie. Saint-Marin, avec un septième revers de rang, reste bon dernier.