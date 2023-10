Qu’il prépare le terrain pour Jürgen Klopp ou pas, Julian Nagelsmann veut donner tort à Oliver Kahn et à nouveau passionner l’Allemagne

Gündogan à gauche, c’est fini

À la tête de l’Allemagne, l’ancien T2 de Joachim Löw n’a enregistré que 4 victoires en 17 matchs. Ce qui lui a souvent été reproché ? Sa manie de constamment changer de système, ses choix de ne pas déployer certains joueurs à leur poste de prédilection (sa décision de faire jouer Ilkay Gündogan à gauche a fait couler beaucoup d’encre), son incapacité à créer du lien avec son groupe…

Tant de maux qui ont poussé la DFB (la fédération nationale) à imposer du changement à neuf mois seulement de l’Euro organisé par… l’Allemagne qui espère un succès comparable à celui du Mondial 2006. Apporter de l’équilibre, de la stabilité et de la continuité, exploiter le potentiel des jeunes et instaurer une hiérarchie : voilà, de manière plutôt clichée, les principaux défis de Julian Nagelsmann. Le souci, c’est évidemment que le nouveau sélectionneur n’a pas de temps à perdre. “Développer quelque chose prendrait deux ans”, a-t-il prévenu lors de sa présentation.

La DFB rêve de convaincre Klopp

Le mariage devrait être court et intense, Nagelsmann n’ayant signé que jusqu’à la fin de l’Euro. Comprenez : la DFB, récemment proie de querelles internes, ne veut pas d’un projet, plutôt de résultats immédiats. L’ambition personnelle de Nagelsmann, dont les qualités de meneur d’hommes seront surtout mises à rude épreuve, demeure un retour à la tête d’un club. Le rêve de la fédération reste encore aujourd’hui d’attirer Jürgen Klopp dont le contrat à Liverpool court encore jusqu’en 2026.

Avant même de diriger son premier match, contre les États-Unis ce samedi, des questions se posent donc quant à la succession de Nagelsmann. Un contexte plus que particulier pour le technicien qui n’a toujours que 36 ans. À titre personnel, il tiendra à prouver qu’il a les épaules assez larges pour un job de cette envergure. Son passage au Bayern lui a conféré de l’expérience, mais n’a pas vraiment suffi pour convaincre les sceptiques – dont Oliver Kahn, premier responsable du licenciement à Munich, est le chef de file.

Tout le pays était indifférent durant le Mondial au Qatar.

Pour sa première liste, Nagelsmann a déjà posé un choix fort en rappelant Mats Hummels, absent depuis juin 2021. Il y a quatre ans et demi, Löw avait pourtant dit que lui et Thomas Müller n’avaient plus d’avenir en sélection… Les voilà, tous les deux, fidèles au poste. Kevin Behrens (Union Berlin), Chris Fuhrich (Stuttgart) et Robert Andrich (Leverkusen) ont, eux, été appelés pour la première fois. Se posera aussi la question de Manuel Neuer quand il sera de retour de blessure. Le gardien avait publiquement critiqué Nagelsmann au Bayern, à la suite du limogeage de l’entraîneur des gardiens, Toni Tapalovic.

Comme les Diables avant la génération dorée

Plus que sportive, la mission sera fédératrice. L’Allemagne reste sur trois grands tournois complètement loupés : elle n’a pas atteint les quarts lors de la Coupe du monde 2018, de l’Euro 2020 ou du Mondial 2022. Le tournoi au Qatar a mis en évidence la plus grande inquiétude de la DFB : la Mannschaft désintéresse la nation, à l’image des Diables avant l’éclosion de la génération dorée. Les audiences télé sont en chute libre, les retransmissions sur grands écrans trop rares… L’ambiance au pays cet hiver a reflété une certaine apathie. Le manque de “vraies” personnalités – que ce soit au moment de monter sur le terrain ou d’affronter les questions concernant des droits humains par exemple – au sein de l’équipe n’aide pas non plus.

N’est pas Philippe Lahm qui veut. L’ancien capitaine n’y est d’ailleurs pas allé de main morte dans sa dernière chronique pour The Guardian. Lahm estime que Nagelsmann est un “bon choix” mais qu’il “gagne trop” (il touche l’équivalent de 4,8 millions € annuels). “Les fédérations nationales, comme la DFB, ne devraient pas tomber dans les mêmes excès que les clubs”, a écrit Lahm. Aux yeux de qui, la fédération doit, avant tout autre objectif, poursuivre son mandat social et éducatif. “Ça rapprocherait le football de la société.”

Nagelsmann ne l’a pas non plus caché lors de son introduction : il faut absolument que la Mannschaft parvienne à se reconnecter avec son public. Pas un hasard qu’il ait célèbrement décrit le métier comme étant composé de “30 % de tactique et 70 % de compétence sociale”…