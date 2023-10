Avec sa génération dorée, la Norvège a le droit d’y croire à condition de battre l’Espagne

Antonio Nusa a aussi participé aux festivités. Pour sa troisième sélection, le Brugeois a offert une sublime passe décisive pour le Cyborg. De quoi pousser Ronny Deila à le titulariser, lui qui ne l’utilise qu’en sortie de banc.

Mais les débats de la Pro League sont à mille lieues de se retrouver au milieu des conversations des Norvégiens. Au pays, l’heure est plutôt à s’extasier sur les performances de Haaland avec la sélection. Avec son doublé chez les Insulaires, le buteur a inscrit ses 26e et 27e buts en 27 sélections. Un ratio incroyable d’un but par rencontre depuis ses débuts internationaux en 2019.

Du jamais-vu depuis 50 ans ! Seul le regretté Gerd Müller avait fait mieux avec 30 réalisations en 27 caps. La défense espagnole peut se faire du souci. Après avoir mis du temps à battre l’Écosse, la Roja se déplace à Oslo. Et les deux équipes jouent gros.

Seul Müller a fait mieux que Haaland ces 50 dernières années.

Avec la surprenante première place tenue par l’Écosse, qui a disputé un match de plus que l’Espagne, les hommes de Luis de la Fuente ne peuvent pas se louper en Scandinavie. En cas de défaite, la Norvège les dépasserait même si elle comptera une rencontre supplémentaire sur son adversaire du jour.

Pour les “Drillos”, la donne est simple. Il faut vaincre le champion du monde 2010. Ne serait-ce que pour se rapprocher au classement de l’Écosse et de profiter par la suite d’un match simple face aux Iles Féroé pour s’offrir une possible finale à Hamden Park en novembre prochain.

Avec des individualités comme Sander Berge et Alexander Sørloth en plus de ses deux stars, la Norvège ne doit pas craindre l’Espagne. C’est la condition sine qua non pour participer à une grande compétition que les Norvégiens n’ont plus connue depuis l’Euro 2000.