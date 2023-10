Xherdan Shaqiri a ouvert la marque d'une magnifique frappe à l'arrêt, enroulée du gauche dans la lucarne opposée (28e). Sur une de ses seules possessions de balle, le Belarus a surpris la Nati à l'heure de jeu, Dmitri Antilevski adressant un centre de la gauche pour la tête de Maks Ebong (61e). Le Belarus a pris les devants, à la surprise générale, sur corner, avec une tête puissante de Denis Polyakov dans la lucarne de Yann Sommer (69e). Les Bélarusses ont même enfoncé le clou : après une inattention de la défense suisse sur un long ballon venu de la défense, Dmitri Antilevski s'est retrouvé seul face à Sommer et a conclu du droit (84e).

Après ce coup sur la tête, les Suisses sont revenus dans le match, Manuel Akanji convertissant un coup-franc de Shaqiri du bout du pied (89e). Zeki Amdouni a finalement égalisé une minute plus tard, en poussant dans le but un ballon mal dégagé après une remise puissante de la tête sur Ignatovich (90e). La Suisse reste en tête de son groupe avec 15 points, deux de plus que la Roumanie, qui reçoit Andorre à 20h45. La Biélorussie est 5e avec six points.

Dans le groupe E, la Tchéquie s'est imposée contre les Îles Féroé, 131e au classement FIFA, grâce à un but sur penalty de Tomas Soucek (76e). La Tchéquie remonte à la deuxième place du classement avec 11 points, deux de moins que l'Albanie. La Pologne (9 points) et la Moldavie (8) se rencontrent toutefois à 20h45.

La Géorgie bat facilement Chypre (4-0)

La Géorgie est facilement venue à bout de Chypre, dimanche après-midi, lors des qualifications à l'Euro 2024 en Allemagne. La nation du Caucase l'a emporté 4-0 et reste quatrième du groupe A avec sept points.

Chypre, 120e nation mondiale et en quête de ses premiers points dans ces éliminatoires, a tenu défensivement toute la première mi-temps, mais la Géorgie a finalement ouvert le score dès le retour des vestiaires, grâce à Otar Kiteishvili (46e). L'ailier de Naples Khvicha Kvaratskhelia a fait le break avant l'heure de jeu (58e). L'écart a été creusé ensuite par les entrants Levan Shengelia (82e) et Georges Mikautadze (90+5), l'ex-joueur de Seraing marquant sur penalty.

Les joueurs de l'ancien international français Willy Sagnol sont quatrièmes du groupe A avec sept points, n'ayant su gagner que contre Chypre à deux reprises. La Géorgie a trois point de retard sur la Norvège et cinq sur l'Espagne, deux nations qui s'affrontent plus tard dans la soirée (20h45). Une victoire de la Roja pourrait déjà priver la Géorgie de l'Euro en Allemagne. La Géorgie ne s'est jamais qualifié pour la phase finale d'un championnat d'Europe ou d'une Coupe du monde.