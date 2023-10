Groupe A

Sans jouer l'Ecosse - battue jeudi en Espagne (2-0) - s'est qualifiée ce dimanche soir... grâce aux Espagnols. Il fallait aux Ecossais un défaite ou un partage de la Norvège contre la Roja. Et les Espagnols ont fait le job, via un but de Gavi (0-1), pour eux-mêmes aussi valider leur place à l'Euro. Il ne reste plus qu'à savoir qui terminera premier de ce groupe A. Réponse en novembre.

Groupe B

La France ira en Allemagne. Mais pour la deuxième place, tout est encore possible entre la Grèce (12 pts) et les Pays-Bas (9 pts, un matche en moins) qui s'affrontent ce lundi soir. Pour éviter une tragédie grecque, les Oranje ont interdiction de perdre. Un revers par quatre buts d'écart les priverait même déjà mathématiquement de la deuxième place.

Groupe C

Rendez-vous mardi pour le choc de cette semaine : l'Angleterre contre l'Italie. Avec la possibilité pour les Three Lions (13 pts) de se qualifier à Wembley : il leur faut battre la Squadra ou se contenter d'un partage si l'Ukraine (10 pts) ne s'impose pas face à Malte. Quel que soit les résultats, les Italiens (10 pts) et les Ukrainiens devront quant à eux patienter jusqu'en novembre pour connaître leur sort.

Groupe D

L'affaire est dans la poche pour la Turquie (16 pts), qui a officialisé sa qualification grâce à son succès en Lettonie, via Akgun, Tosun et Akturkoglu (4-0). La deuxième place se jouera en novembre entre le pays de Galles (10) et la Croatie (10), en sachant que les Gallois ont pris l'ascendant à l'average et dans les confrontations directes ce dimanche (2-1).

Groupe E

L'Albanie était spectatrice attentive ce dimanche soir. La 62e nation au classement Fifa pouvait se qualifier pour le deuxième Euro de son histoire (après 2016) en cas de résultats favorables dans les deux matchs disputés. Mais le court succès de la Tchéquie contre les Îles Féroés (1-0) a retardé l'échéance.

Groupe F

La Belgique est déjà tranquille. Mais l'Autriche peut la rejoindre dès ce lundi. Nos adversaires de vendredi doivent battre l'Azerbaïdjan, ou espérer que la Suède ne batte par les Diables rouges.

Groupe G

La Hongrie (13 pts), surprenante leader devant la Serbie (10), rejoindra les pays qualifiés dès mardi si elle bat la Lituanie. Les Serbes doivent par contre attendre novembre.

Groupe H

Encore beaucoup de suspense dans ce groupe dominé par la Slovénie (16 pts) et le Danemark (16). Seuls les Danois peuvent se qualifier dès ce mardi, mais avec un fameux concours de circonstances : battre Saint-Marin, espérer que la Slovénie ne perde pas face à à l'Irlande du Nord et que le Kazakhstan décroche le nul en Finlande.

Groupe I

Les matchs reportés d'Israël ont tout faussé. La Suisse (17 pts) et la Roumanie (13) occupent les deux premières places, mais tout se décidera en novembre. On sait juste que la Biélorussie et Andorre - les deux derniers du groupe - sont mathématiquement hors-course.

Groupe J

Derrière le Portugal (21 pts), la lutte est féroce entre la Slovaquie (13) et le Luxembourg (11) qui lutteront ce lundi soir pour une sorte de finale. Il ne leur restera ensuite que deux matchs à jouer.