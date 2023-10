Avec Modric, Lewandowski, Dzeko ou Kvaratskhelia : voici à quoi ressembleront les barrages pour l’Euro 2024

À ce jour, toutes ces nations sont en position de qualification virtuelle pour former un groupe de 21 pays : les deux premiers de chacun des dix groupes des éliminatoires ainsi que le pays hôte, l’Allemagne. Ce qui ne laissera que trois derniers tickets à attribuer pour former les 24 nations qui disputeront l’Euro 2024. Et c’est via un barrage que les trois derniers élus pourront émerger.

Les douze équipes qui participeront à ces barrages, les 21 et 26 mars 2024, y seront qualifiées non pas sur base des classements des éliminatoires actuels, mais bien sur les performances réalisées lors de la dernière Ligue des nations. On se fiera donc sur le classement au sein des Ligue A, B et C pour trouver les douze qualifiés.

Ce qui signifie que, si l’on figeait à la situation actuelle (de ce mardi 17/10 avant les matchs du soir), nous aurions les nations suivantes présentes en barrages : la Croatie, la Pologne (via la Ligue A), Israël, la Bosnie, la Finlande, l’Ukraine (via la Ligue B), la Géorgie, la Grèce, le Kazakhstan, le Luxembourg (via la Ligue C), mais aussi l’Estonie (Ligue D) et l’Islande (Ligue B) qui profitent du très grand nombre (14 sur 16) de membres de la Ligue A qualifiés sans les barrages.

L’Uefa organisera ainsi six “demi-finales”, entre équipes de la même Voie (A, B ou C). On pourrait ainsi avoir des duels Croatie-Islande et Pologne-Estonie pour la Voie A. Et donc potentiellement une finale entre l’équipe de Luka Modric (Croatie) et celle de Robert Lewandowski (Pologne). La Géorgie de Kvicha Kvaratskhelia affronterait quant à elle le Luxembourg en demi-finale de la Voie C, alors que la Bosnie d’Edin Dzeko devrait se farcir la Finlande pour la Voie B. En bout de chaîne, il y aura un vainqueur par Voie. Et ce sont ces trois équipes qui disputeront l’Euro.

Projections des demi-finales des barrages* :

Demi-finales – Voie C : Géorgie (1) – Luxembourg (4), Grèce (2) – Kazakhstan (3)

Demi-finales – Voie B : Israël (1) – Ukraine (4), Bosnie-Herzégovine (2) – Finlande (3)

Demi-finales – Voie A : Croatie (1) – Islande (4), Pologne (2) – Estonie (3)

* Sur base des classements des éliminatoires en date du 17/10 (avant les matchs de la soirée)