La revanche italienne puis de grandes ambitions pour l’Angleterre : “La prochaine étape est de gagner quelque chose”

Depuis cette finale perdue à domicile, les Anglais ont croisé les Italiens à trois reprises. Mais jamais à Wembley, jusqu’à ce mardi soir. “Mais je ne pense pas que ce match ait quelque chose à voir avec une vengeance, relativise le gardien Jordan Pickford. Nous sommes allés en Italie en mars (1-2) et avons marqué un peu l’histoire, après avoir passé tant d’années sans les battre chez eux (NdlR : 62 ans).”

Cette victoire à Naples a surtout permis aux Three Lions – qui ont encore grandi ces derniers mois – de prendre les commandes du groupe C et de contraindre la Squadra à se battre jusqu’au bout pour sa place à l’Euro, elle qui vient déjà de manquer la Coupe du monde au Qatar. Comme l’Ukraine (10 pts), l’Italie (10) devra en effet s’employer lors des deux derniers matchs de novembre. Alors que les Anglais, s’ils valident leur qualification ce mardi, pourraient déjà se tourner vers la préparation du tournoi en Allemagne.

guillement "Les équipes apprennent des finales et des défaites."

”Nous avons été très constants ces dernières années, et maintenant la prochaine étape est de gagner quelque chose, assure l’ambitieux Jordan Pickford, qui n’a concédé que deux buts dans ces éliminatoires. Nous avons goûté à la défaite en finale. Mais nous avons cette faim et notre objectif principal est de soulever un trophée.”

L’idée est de s’inspirer des échecs (aussi la demi-finale lors de la Coupe du monde 2018) pour rebondir, à l’instar de ce qu’a réalisé Kyle Walker avec Manchester City. “Deux ans après avoir perdu contre Chelsea (NdlR : en finale de la Ligue des champions), nous avons remporté le triplé, rappelle-t-il. La défaite de 2021 est encore dans la tête des Anglais. pour ensuite réussir à réaliser quelque chose de grand.”