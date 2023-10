Qualifications Euro 2024: l'Angleterre se qualifie pour l'Euro en dominant une Italie en plein doute

Les Three Lions prennent le large au classement (16 points) et comptent désormais six longueurs d'avance sur l'Italie, reléguée à la troisième place suite à la victoire dans le même temps de l'Ukraine (13 points, mais un match de plus) contre Malte (1-3).

Dans le groupe G, la Serbie a attendu la fin de match pour se défaire du voisin monténégrin (3-1), avec notamment un doublé de l'ancien d'Anderlecht Aleksandar Mitrovic (9e, 73e) et un but de Dusan Tadic (77e). Les Serbes confortent leur deuxième place et reviennent à un point de la Hongrie (14 points), tenue en échec par la Lituanie (2-2).

Dans le groupe H, le Danemark a cravaché pour battre Saint-Marin (1-2), dernière nation au ranking FIFA. Les Danois sont en tête du groupe à égalité de points avec la Slovénie, qui s'est imposée en Irlande du Nord (0-1).