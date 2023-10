Daniel Riolo confiant pour l’avenir des Bleus : “Ils sont les grands favoris pour l’Euro, je ne leur vois pas d’équipe équivalente” (VIDÉO)

Un scénario plus qu’envisageable pour Daniel Riolo, qui s’expliquait sur le plateau de l’After Foot. “C’était une soirée très facile. On m’avait parlé d’un terrain pourri, d’une équipe remaniée et d’une Ecosse en progrès. Au final, ils se sont baladés. C’était un match de vacances, un match de plage”.

Avant de poursuivre. “Les Bleus sont les grands favoris de l’Euro. Aujourd’hui, je ne leur vois pas d’équipe équivalente en Europe. Mais il faut quand même que Kylian Mbappé soit là. Sans lui, c’est le seul élément qui me fera dire qu’ils ne vont pas gagner l’Euro. Avec lui, je ne vois pas qui va les arrêter.”