”Je suis convaincu que nous allons réussir” : la Mannschaft retrouve ses sensations avec Julian Nagelsmann

Hansi Flick mis à la porte le mois dernier, Nagelsmann se devait de ramener rapidement de la sérénité au sein de la Mannschaft, à huit mois de son tournoi. La victoire samedi contre les USA (1-3) et le partage mardi soir contre le Mexique (2-2) ont en tout cas permis d’éteindre l’incendie et de ramener des sourires et de l’enthousiasme autour du groupe.

”J’ai dit à l’équipe dans le vestiaire : je suis convaincu que nous allons réussir, a commenté l’entraîneur de 36 ans. Je voulais développer un ressenti envers cette équipe parce que je ne les connaissais pas auparavant. Et ce ressenti est extrêmement positif. Je sais que nous réussirons et j’attends avec impatience novembre.”

L’ancien entraîneur du Bayern Munich, qui n’a pour le moment rien chamboulé tactiquement ou dans ses choix de joueurs, a notamment pu compter sur une belle puissance offensive (5 buts en 2 matchs) symbolisée par le très efficace Niclas Füllkrug (2 buts). En revanche, il a constaté que les problèmes défensifs – déjà mis en lumière précédemment face au Japon (1-4), la Colombie (0-2) ou même la Belgique (2-3) - ne sont pas encore réglés.

Des devoirs de vacances

”Je suis convaincu que nous devons chercher le salut par l’offensive, pense Nagelsmann. Mais nous voulons essayer d’avoir moins d’attaques contre nous, c’est la clé. Et il y a deux problèmes différents. D’abord la défense individuelle, où on peut accomplir beaucoup de choses avec des mesures simples. Et puis il y a aussi des aspects collectifs qu’on ne peut pas changer en si peu de temps. Mais on travaillera tout ça afin d’être prêt pour le tournoi.”

guillement "J'ai vu une unité totale, aussi bien à l'hôtel que sur le terrain."

Pour cela, le successeur d’Hansi Flick compte mettre ses joueurs à contribution même en-dehors des fenêtres internationales. “Nous allons découper des séquences de match que nous enverrons aux joueurs et puis nous discuterons. On leur enverra des choses que nous voulons voir, afin de faire également des progrès là où c’est nécessaire.”

Les matchs dans un mois contre la Turquie et l’Autriche permettront d’y voir encore un peu plus clair sur cette équipe qui a énormément déçu ces derniers mois mais sur qui les attentes seront inévitablement énormes en juin prochain. “Je n’ai jamais entraîné une équipe qui mettait en œuvre les choses aussi rapidement. Cela me rend extrêmement optimiste. J’ai vraiment adoré, donc je ne suis pas inquiet. J’ai vu une unité totale, aussi bien à l’hôtel que sur le terrain”, se motive Julian Nagelsmann, qui espère avoir redonné de l’espoir aux Allemands, très inquiets il y a quelques semaines après l’enchaînement de quatre défaites en cinq matchs.