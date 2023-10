L’Espagne, les Pays-Bas ou l’Italie : même comme tête de série, la Belgique risque de tomber face à des grandes nations lors du tirage de l’Euro 2024

Or, un tel bilan leur garantirait quasi avec certitude de terminer parmi les cinq meilleures équipes, en sachant que la Hongrie – seule nation à pouvoir nous expulser du top 5 – devrait refaire son retard de 7 buts à l’average sur la Belgique lors de ses deux derniers matchs, contre la Bulgarie et le Monténégro. Ce qui paraît fort improbable, voire impossible étant donné que les Diables pourront encore augmenter leur différence de buts contre l’Azerbaïdjan.

Le top 5 est donc quasi connu avec certitude. Sauf grosses surprises en novembre, il sera composé du Portugal, de la France, de l’Angleterre, de la Belgique et de l’Espagne (ou de la Turquie ou la Hongrie si les Espagnols perdent des points en novembre). Avec l’Allemagne, pays hôte, ces cinq équipes formeront le chapeau 1 du tirage au sort programmé le 2 décembre.

Pour rappel, l’Euro sera composé de 24 nations et donc de six groupes formés par quatre équipes. Ce qui signifie qu’il y aura au total quatre poules de six équipes lors du tirage au sort à Hambourg. Dans la poule 2, on retrouvera les cinq autres vainqueurs de groupe, ainsi que le meilleur deuxième. La poule 3 et la poule 4 seront composées des autres deuxièmes de groupe. Quant aux trois vainqueurs des barrages, ils rejoindront aussi la poule 4.

En l’état actuel des choses (qui évolueront évidemment encore en novembre notamment pour l’Espagne qui devrait intégrer le top 5), la Belgique pourrait donc hériter d’un groupe avec par exemple l’Espagne, les Pays-Bas ou la Suisse, voire avec – à la place des Suisses – une nation comme l’Italie, la Croatie ou la Pologne, qui sont actuellement en position de barragistes.

Projection des quatre poules du tirage au sort**

Poule 1 : Allemagne, Portugal*, France, Angleterre, Belgique et Turquie*

Poule 2 : Espagne, Hongrie, Albanie, Slovénie, Roumanie et Autriche*

Poule 3 : Écosse, Serbie*, Danemark, Ukraine*, Pays-Bas, Tchéquie

Poule 4 : Slovaquie, pays de Galles, Suisse et les trois vainqueurs de barrages

*Pays ayant disputé 7 matchs, soit un de plus que les autres, excepté la Suisse qui n’a joué que 5 matchs.

**Selon les classements au terme de la fenêtre de qualification d’octobre.