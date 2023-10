L’Italie, tenante du titre, va-t-elle manquer l’Euro 2024 ?

En novembre, la Nazionale se qualifiera si elle prend un point le 17 novembre à domicile contre la Macédoine puis si elle bat l’Ukraine trois jours plus tard. L’objectif étant de terminer devant les Ukrainiens (13 pts) qui possèdent pour le moment trois longueurs d’avance sur l’Italie (10), mais avec un match disputé en plus.

”Je n’ai peur de rien et mes joueurs non plus : c’est normal de jouer des matchs décisifs, se motive Luciano Spalletti. On a les qualités pour jouer contre tout le monde. Ce n’est pas ce résultat qui nous dit que nous ne pouvons pas oser ou jouer au football comme nous essayons de le faire.”

À lire aussi

Dans le cas contraire, il faudra s’en remettre aux barrages… comme en mars 2022 avec cette défaite face à la Macédoine du Nord qui a empêché la Squadra de participer à la Coupe du monde au Qatar. D’autant que la concurrence s’annonce féroce dans ces barrages où risquent aussi de se retrouver la Croatie, la Pologne et l’Estonie pour la Voie A.

En l’état actuel des choses, les deux autres voies de barrages – formées selon le classement de la Ligue des nations – seront composées avec la Géorgie, le Luxembourg, la Grèce et le Kazakhstan (Voie C) ; Israël, l’Islande, la Bosnie et la Finlande (Voie B). Pour chaque Voie seront organisées des demi-finales puis une finale qui attribuera le ticket pour l’Euro. Donc trois au total, pour compléter les 20 nations qualifiées via les éliminatoires et le pays hôte, l’Allemagne.