La France s'est imposée 1-2 contre l'Angleterre à Cesena, en Italie, lors de la 1re journée du groupe C de l'Euro Espoirs. Les Français empochent les trois points et rejoignent la Roumanie, victorieuse 4-1 contre la Croatie, en tête de la poule.

Les Three Lions ont mieux débuté la rencontre avec une très bonne première période. Ce sont pourtant les Français qui ont eu la meilleure opportunité d'ouvrir le score avec un penalty botté mais manqué par Moussa Dembele (25e).

En début de deuxième période, l'Angleterre a accéléré et a trouvé la voie du but grâce à un superbe slalom du Cityzen Phil Foden (54e). Les Anglais auraient pu creuser immédiatement l'écart si le but de Ryan Sessegnon n'avait pas été annulé dans la foulée (60e). Au lieu de cela, ils ont donné l'opportunité à la France de revenir dans le match. Une intervention dangereuse de Hamza Chondhury sur Jonathan Bamba (62e) a été sanctionnée d'un penalty et d'une carte rouge pour le médian anglais. Houssem Aouar n'a pas profité de l'occasion et frappé sur le poteau pour manquer le deuxième penalty de la soirée (66e). La supériorité numérique acquise a suffi aux Bleuets pour émerger. Un but de Jonathan Ikone (89e) et un but contre son camp d'Aaron Wan-Bissaka (90e+5) ont finalement souri à la France.

En fin d'après-midi, la Roumanie a quant à elle fait forte impression en battant la Croatie 4-1. George Puscas (11e sur penalty) et Ianis Hagi (14e), fils de l'ancien international Gheorghe, ont rapidement mis les Roumains dans le confort. Nikola Vlasic (18e) a réduit l'écart mais la Roumanie a fait la différence en deuxième période via Tudor Baluta (66e) et Adrian Petre (90e+3).