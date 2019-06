Sortis du stade de Reggio Emilia, les supporters italiens présents en masse n’avaient qu’un mot à la bouche : biscotto.

Non pas la biscotte, comme on serait tenté de le traduire. Mais il s’agit d’une expression italienne ("la part du gâteau") qui désigne les petits arrangements entre amis qui peuvent avoir lieu durant les tournois internationaux.

On se souvient par exemple de ce match entre la Suède et le Danemark lors de l’Euro 2004, qui avaient permis aux deux équipes de décrocher le point nécessaire pour assurer leur qualification pour les quarts de finale de la compétition.

Ce scénario pourrait être envisagé par la France et la Roumanie, lundi soir. En effet, si les deux équipes du groupe C partagent l’enjeu à Cesena, elles seront automatiquement qualifiées pour les demi-finales, l’une en tant que première du groupe, l’autre en tant que meilleur deuxième. Ce qui éliminerait, de facto, l’Italie de son tournoi puisqu’elle ne pourrait alors plus revendiquer le statut de meilleur deuxième, qualificatif pour les demis.

Inutile de dire que les joueurs et supporters italiens seront très attentifs à France-Roumanie. D’ici là, le biscotto sera encore au centre de toutes les conversations.