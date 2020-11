Le sélectionneur des Espoirs belges n'a toujours pas digéré la défaite du 13 octobre en Moldavie (1-0). Les Belges sont désormais 2es du groupe 9 avec 13 points derrière l'Allemagne (15). Les vainqueurs des neuf groupes et le meilleur 2e sont qualifiés pour la phase finale. Les huit autres deuxièmes, place que la Belgique est assurée d'obtenir, joueront un barrage pour attribuer les quatre dernières places. "Tout est encore possible mais on a laissé passer la "manière simple". Il va falloir passer par la "manière difficile"."

Mathijsen a offert sa première sélection à Nicolas Raskin, le jeune médian du Standard âgé de 19 ans. "Si le match des U19 en Espagne n'avait pas été annulé, il n'aurait pas été sélectionné, mais comme tout est annulé avec les U19, sa sélection est logique. Il peut nous aider à nous qualifier avec les Espoirs", a expliqué le patron des Espoirs belges.

En attaque Dante Vanzeir, le buteur de l'Union, a été retenu, "on cherchait un opportuniste, un buteur. Il va nous être utile". A l'inverse le gardien Mile Svilar, qui n'est plus en grâce avec Benfica, est absent. Il cherche avant tout à retrouver sa place dans le groupe lisbonnais.

A noter que trois joueurs Sebastiaan Bornauw, Charles De Ketelaere et Alexis Saelemaekers participeront au match amical des Diables Rouges contre la Suisse, le 11 novembre, avant d'intégrer le groupe des U21.

La sélection des 22 Espoirs:

. Gardiens: Arnaud Bodart (Standard), Gaetan Coucke (FC Malines), Jens Teunckens (AEK Larnaca/Chy)

. Défenseurs: Sebastiaan Bornauw (FC Cologne/All), Hannes Delcroix (Anderlecht), Thibault De Smet (Stade Reims/Fra), Wout Faes (Stade Reims/Fra), Marco Kana (Anderlecht), Arthur Theate (Ostende), Ahmed Touba (Club de Bruges)

. Milieux de terrain: Jelle Bataille (Ostende), Francesco Antonucci (Volendam/P-B), Charles De Ketelaere (Club de Bruges), Orel Mangala (Stuttgart/All), Daouda Peeters (Juventus/Ita), Nicolas Raskin (Standard), Albert Sambi Lokonga (Anderlecht), Alexis Saelemaekers (AC Milan/Ita)

. Attaquants: Francis Amuzu (Anderlecht), Lois Openda (Vitesse/P-B), Mike Trésor Ndayishimiye (Willem II/P-B), Dante Vanzeir (Union).