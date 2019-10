Le Standard est revenu bredouille de son déplacement à Francfort, où les Rouches se sont inclinés 2-1 jeudi soir lors de la 3e journée de la phase de poules de l'Europa League. Mené 2-0, le club liégeois à réduit l'écart à la 82e minute par Amallah.

"On se crée deux énormes occasions de but et malheureusement on ne les marque pas", a déclaré Michel Preud'homme, l'entraîneur du Standard, au micro de la RTBF. "Ca veut dire que le plan qu'on avait préparé fonctionnait. Ils le respectaient vraiment bien, il y avait un travail collectif énorme. Il fallait espérer que ça tourne un peu mieux pour nous en deuxième mi-temps. On aurait espéré plus, on aurait peut-être mérité plus. Malheureusement ce n'est pas le cas. On est resté dans le match et on est allé au bout de nos possibilités".

Le Standard a concédé une seconde défaite d'affilée, après le 4-0 infligé par Arsenal. "Il y avait un monde de différence entre les deux matches", dit MPH. Peut-être que Francfort nous convenait mieux qu'Arsenal".

Le Standard pointe au 3e rang du groupe F avec 3 points, derrière Arsenal (9), qui a battu Guimaraes 3-2, et Francfort (6).