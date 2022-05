C’est l’histoire d’un but entré dans la légende. Que tous les footballeurs du monde entier rêvent d’inscrire un jour. Pour sa beauté, sa pureté, évidemment. Pour son importance, assurément. Quand jouissif rime avec décisif, la postérité est au bout du pied...

Nous sommes en 2002. Le 15 mai à l'Hampden Park de Glasgow, en Écosse. Théâtre de la finale de la Ligue des champions. Le Real Madrid et ses galactiques (Figo, Zidane…) est en quête d’une neuvième Coupe aux grandes oreilles, que le Bayer Leverkusen, emmené par Michael Ballack et Oliver Neuville, sensation de la saison, ne semble pas en mesure de lui contester. D’autant que les Madrilènes de Vicente Del Bosque trouvent l’ouverture rapidement, dès la 8e minute, grâce à ce renard des surface qu’était Raul. Mais le club allemand revient dans la partie quatre minutes plus tard, grâce à une tête de Lucio. Et la rencontre s’équilibre, on point qu’on imagine désormais le Bayer capable de filer la migraine aux Merengues.

(...)