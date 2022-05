19 mai 2012, l’Allianz Arena de Munich accueille la finale de la Ligue des champions. Onze ans que le Bayern attend une cinquième consécration en C1 (1974, 1975, 1976 et 2001): il veut triompher à domicile. Face au club bavarois, le Chelsea du milliardaire russe Roman Abramovich, veut atteindre son graal européen, malgré une saison compliquée qui a coûté sa place à son coach Villas-Boas, remplacé en février par son adjoint Roberto Di Matteo. Le Bayern de Daniel Van Buyten met la pression sur les Blues, mais Cech tint bon jusqu’à la 83e quand une tête piquée de Thomas Müller rebondit sous la barre avant d'entrer. Le rêve de gagner cette C1 tourna pourtant très vite au cauchemar pour le Bayern. Cinq minutes plus tard, sur corner, Didier Drogba plaçait une tête rageuse au prermier poteau, dans la lucarne de Neuer (1-1) et envoyait les deux équipes en prolongations. Que l’Ivoirien débutait en crochetant Ribéry dans la surface. Penalty! Galvaudé par Robben… La Ligue des champions 2012 se jouera aux tirs au but. Le raté de Schweinsteiger en dernier tireur devant Cech offrit à Drogba le costume de héros de la Blue Army. L’Ivoirien ne trembla pas, au moment de crucifier Neuer. Chelsea tenait sa première C1...

