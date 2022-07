Equipe de France: TF1 annonce l'acquisition exclusive des droits des Bleus jusqu'en 2028

La chaîne, co-détentrice avec M6 des droits de diffusion des matches des Bleus lors de la prochaine Ligue des nations, ainsi que ceux de la retransmission de l'Euro-2024, diffusera également les matches de l'équipe de France en Ligue des nations après 2024, "les matches amicaux, les matches qualificatifs à l'Euro 2024, à la Coupe du monde 2026 et à l'Euro 2028", détaille-elle dans un communiqué.

"Entre TF1 et l'équipe de France: l'histoire continue ! Au programme: la diffusion de tous les matchs des Bleus en exclusivité sur TF1 jusqu'en 2028 ainsi que les 25 meilleurs matchs en clair de l'UEFA Euro 2028 !", a tweeté le groupe TF1, dont la fusion avec M6 est actuellement examinée par l'Autorité de la Concurrence.

"Il n'a jamais été aussi important d'offrir au public français l'accessibilité en clair des plus grands événements sportifs avec la couverture la plus large possible et sur tous les canaux", a déclaré Gilles Pélisson, PDG du groupe TF1, cité dans le communiqué.

"L'ambition de TF1 est de participer au renforcement du lien social et de rassembler toutes les générations autour du sport d'équipe le plus populaire en France", a-t-il ajouté.