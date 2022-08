Sur quelles chaînes regarder les grands championnats européens de football cette saison? (INFOGRAPHIE)

La Ligue 1 fait son retour sur VOOsport World, heureux de diffuser "les cinq championnats de foot les plus prestigieux en Europe, et c’est une exclusivité !"

Cette saison, les téléspectateurs belges pourront à nouveau suivre les cinq grands championnats étrangers. La Premier League 2022/2023 ouvre ses portes ce vendredi soir (avec Crystal Palace - Arsenal, en direct à 21h sur VOOsport World 1 et Divertissez-VOO), comme la Bundesliga (Eintracht Francfort - Bayern Munic, à 20h30 sur Eleven) et la Ligue 1 française. La Serie A italienne et la Liga espagnole attendront le week-end prochain (12-13-14 août). Ces championnats appelés Big 5 vont carburer d’ici le Mondial au Qatar, avant de se mettre en pause durant la phase finale (du 21 novembre au 18 décembre 2022), une parenthèse inédite qui a obligé une refonte des calendriers.

Le téléspectateur belge sera gâté cette saison car, s'il le souhaite, il ne manquera rien de la lutte pour le titre dans ces cinq grands championnats. La Ligue 1 est en effet de retour ! VOO a conclu un accord avec Eleven Sports Network, qui, depuis novembre 2021, avait récupéré les droits du championnat français, abandonné en 2018, mais qui ne le diffuse qu'en digital, via le site elevensports.be et l'application Eleven Sports BE. Cette saison, VOOsport World a obtenu de proposer chaque week-end 2 affiches de Ligue 1 , et l'intégralité des highlights de chaque journée sera présentée dans l'émission du lundi (18 h), L'Europe des 11 , où l'on débriefera donc le Big 5.

Où regarder? Le récapitulatif

©Shutterstock





"Nous sommes particulièrement heureux de pouvoir à nouveau offrir les affiches de La Ligue 1 à nos abonnés, une compétition qui vient encore enrichir l'offre VOOsport World ", a annoncé, fièrement, Christian Loiseau, le Directeur général de BeTV et Director Content & Media de VOO, où l'on se réjouit : "Les cinq championnats de foot les plus prestigieux en Europe sont sur VOOsport World et c'est une exclusivité !"

Détenteur historique des droits anglais, VOO diffuse en effet aussi les trois chaînes de foot international d'Eleven, qui possède la Bundesliga, la Liga et la Serie A. Et l'opérateur de télécommunication propose aussi gratuitement (disponible pour tous ses abonnés à la télé numérique, même sans l'option VOOsport World ) le match d'ouverture de chaque journée de Premier League sur sa chaîne Divertissez-VOO (Canal 20), où prennent place aussi les émissions PL Club , qui préface la Premier League tous les jeudis soir, et VOO SportClub , rendez-vous multisport du mercredi soir.

Au programme de la 1re journée française, ce week-end sur VOOsport World, Clermont - PSG (samedi 6 à 21 h) et Marseille - Reims (dimanche 7 à 20 h 45) sont annoncés…