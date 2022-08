Accueil Sports Football Europe L'autre regard: les footballeurs comme des rock stars, la recette gagnante L'autre regard est proposé par Miguel Tasso. Miguel Tasso Chroniqueur et spécialiste golf ©AP

C'est devenu une tradition. Les grands clubs européens de foot préparent la nouvelle saison au bout du monde, un peu comme s'il s'agissait de groupes de rock stars en tournée. La Juve, le Barça et le Real ont ainsi élu résidence aux États-Unis et disputé, entre eux, des exhibitions à Los Angeles, Las Vegas et New York. Manchester City et le Bayern ont également fait chauffer les moteurs outre-Atlantique tandis que Manchester United s'est mis au vert en Australie et le PSG au Japon !



Certains diront que ces exodes lointains ont pour objectif de permettre aux joueurs de faire bloc, comme s'il s'agissait d'un team building de société. La réalité est différente. C'est, en priorité, pour remplir les caisses que les...