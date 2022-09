Procès Benjamin Mendy en Angleterre: une des huit accusations de viol abandonnée

Son co-accusé, Louis Saha Matturie a également été déclaré non coupable de deux viols et d'une agression sexuelle sur la même femme.

Les faits se sont déroulés en juillet et août 2021.

Âgé de 28 ans, le défenseur français, suspendu depuis un an par Manchester City, est jugé depuis début août à Chester, dans le nord de l'Angleterre, et reste accusé de sept viols, d'une tentative de viol et d'une agression sexuelle contre sept femmes.

Saha Matturie, qui n'a aucun lien avec l'ancien footballeur Louis Saha, reste accusé de six viols et trois agressions sexuelles.

Les deux hommes nient toutes les accusations.

Au retour de la pause déjeuner du tribunal, le procureur Timothy Cray a annoncé à la cour qu'il renonçait à obtenir une condamnation pour les faits concernant la victime numéro sept, qui avait été interrogée dans la matinée.

Le juge Stephen Everett a alors ordonné au jury de consigner le verdict de non coupable pour les chefs d'accusations concernés.

Avant la pause, les avocats de la défense avaient sérieusement mis en doute la qualification de viol en interrogeant la victime dans la matinée.

Selon la presse britannique, les débats avaient notamment tourné autour d'une vidéo des ébats entre l'accusatrice et Louis Saha Matturie dont elle niait avoir connu l'existence, mais sur laquelle on la verrait pourtant regarder plusieurs fois en direction du téléphone avec lequel elle avait été enregistrée, tenu par Saha Matturie.

Elle avait aussi été interrogée sur des messages, notamment alors qu'elle était en vacances, qu'elle avait envoyé à Saha Matturie après les viols dont elle l'accusait.

Vainqueur de la Coupe du monde 2018 avec l'équipe de France, où il était remplaçant, Benjamin Mendy a passé plus de quatre mois, d'août 2021 à janvier 2022, en détention provisoire.

Libéré début janvier, il avait été placé sous contrôle judiciaire dans l'attente de son procès.

Formé au Havre, révélé à Marseille et passé une saison par Monaco, Benjamin Mendy était devenu le défenseur le plus cher de l'histoire en 2017 quand les Citizens avaient déboursé 52 millions de livres (environ 61,4 millions d'euros au cours actuel) pour s'attacher ses services.