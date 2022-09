Southgate dévoile la liste des 28 joueurs retenus en sélection d'Angleterre

Le tacticien anglais a conservé la quasi-totalité du groupe qui lui a permis d'atteindre l'été dernier la finale de l'Euro, perdue à domicile contre l'Italie aux tirs aux buts. Le seul nouveau visage est celui de l'attaquant Ivan Toney, récompensé pour son bon début de saison avec Brentford (cinq buts en sept matchs de Premier League) et qui fera ses débuts en sélection.

Les défenseurs de Manchester United Harry Maguire et Luke Shaw conservent leur place en équipe nationale, alors même qu'ils ne font plus partie du Onze de départ d'Erik ten Hag. "Certes, nous avons un certain nombre de joueurs, dont Ben Chilwell, Luke Shaw, Harry Maguire et Kalvin Phillips, qui n'ont pas beaucoup de temps de jeu en club, mais ils ont été et peuvent encore être des joueurs importants pour nous", a justifié Southgate en conférence de presse.

Deux autres Mancuniens, Marcus Rashford et Jadon Sancho, restent quant à eux à l'écart de la sélection anglaise. Rashford, handicapé par des blessures, n'a pas été appelé depuis la saison passée; Sancho, lui, a perdu sa place dans le dispositif de Southgate.

L'équipe d'Angleterre ne pourra pas non plus compter sur Jordan Pickford, le gardien numéro 1, blessé à la cuisse.

Ces deux matchs de Ligue des Nations, le 23 septembre en Italie et le 26 septembre face à l'Allemagne, constituent pour le sélectionneur anglais "une composante essentielle de notre préparation à la Coupe du monde". Southgate doit dévoiler dans huit semaines sa liste finale pour l'événement majeur du football mondial, qui débute le 20 novembre au Qatar.

Les deux rendez-vous immédiats en Ligue des Nations sont aussi l'occasion pour les "Three Lions" re redorer un blason terni par leur début de compétition catastrophique, avec seulement deux points en quatre matchs.

La liste complète des 28 joueurs:

Gardiens (3): Dean Henderson (Nottingham Forest/ENG), Nick Pope (Newcastle/ENG), Aaron Ramsdale (Arsenal/ENG)

Défenseurs (12): Trent Alexander-Arnold (Liverpool/ENG), Ben Chilwell (Chelsea/ENG), Reece James (Chelsea/ENG), Harry Maguire (Manchester United/ENG), Luke Shaw (Manchester United/ENG), Eric Dier (Tottenham/ENG), John Stones (Manchester City/ENG), Kyle Walker (Manchester City/ENG), Fikayo Tomori (AC Milan/ITA), Kieran Trippier (Newcastle/ENG), Marc Guehi (Crystal Palace/ENG), Conor Coady (Everton/ENG)

Milieux (5): Jude Bellingham (Borussia Dortmund/GER), Mason Mount (Chelsea/ENG), Kalvin Phillips (Manchester City/ENG), Declan Rice (West Ham/ENG), James Ward-Prowse (Southampton/ENG)

Attaquants (8): Tammy Abraham (Roma/ITA), Jarrod Bowen (West Ham/ENG), Phil Foden (Manchester City/ENG), Jack Grealish (Manchester City/ENG), Harry Kane (Tottenham/ENG), Bukayo Saka (Arsenal/ENG), Raheem Sterling (Chelsea/ENG), Ivan Toney (Brentford/ENG)